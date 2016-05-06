فرد أمن بالصحفيين لـ بكرى: الداخلية لم تعتد علينا وعددهم لم يتجاوز 10 أشخاص

قال محمد حسين فرد أمن مدنى بنقابة الصحفيين، إنه كان متواجدًا أثناء فتح باب المبنى لأفراد الداخلية، وأنهم لم يقتحموا المقر، لافتاً إلى أنهم لم يعتدوا بأى شكل على الأمن داخل النقابة .

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى مصطفى بكرى، عبر برنامج حقائق وأسرار، أنهم وقعوا على مذكره تحت ضغوط تفيد بأن 40 شخصاً من ضباط الداخلية اقتحموا مقر النقابة، وهو مخالف للواقع، مشيراً إلى أن العدد كان يتراوح بين 7 و10 أفراد على الأكثر.

وأوضح، أن الوقت الذى استغرقته قوات الأمن فى القبض على كل من أحمد السقا وعمرو بدر من داخل النقابة، لم يتعد الـ5 دقائق.

فرد أمن بـ"الصحفيين" لـ"بكرى": الداخلية لم تقتحم النقابة ووقعنا على مذكرة بضغوط

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