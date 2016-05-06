قتيل وثلاثة جرحى فى إطلاق نار بمركزين تجاريين فى ضواحى واشنطن

قتل شخص واصيب ثلاثة آخرون بالرصاص الجمعة فى إطلاق نار حصل فى مركزين تجاريين متجاورين فى ضواحى واشنطن كما أفادت الشرطة، بدون تأكيد وجود رابط بين الحادثين.

وأوضحت شرطة منطقة مونتجومرى فى ولاية ميريلاند حيث سمعت الطلقات النارية أنه يجرى البحث عن مطلق النار. وهذه المنطقة تشكل الضواحى السكنية لشمال واشنطن.

وحصل أول إطلاق نار حوالى الساعة 16,00 ت غ فى مركز بيتيسدا التجارى ما أسفر عن ثلاثة جرحى- رجلان وامرأة- تم نقلهم إلى المستشفى كما أعلن الناطق باسم الشرطة.

فى وقت لاحق حصل إطلاق نار فى مركز أسبن هيل التجارى حيث قتلت امرأة كما أضاف. ويبعد المركزان بضع دقائق عن بعضهما البعض.

وطلب من كل مدارس مونتجومرى إبقاء التلاميذ فى الداخل بموجب الاجراءات الأمنية المتبعة.

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