السجن 5 سنوات و10 أشهر على الصحفي التركي جان دوندار

قضت محكمة في إسطنبول، اليوم الجمعة، على الصحافي التركي البارز جان دوندار بالسجن خمس سنوات وعشرة أشهر، بسبب تقرير حول شحنات الأسلحة المزعومة التي أرسلتها تركيا إلى المتمردين السوريين.

وكان دوندار تعرض لمحاولة اغتيال بسلاح ناري خارج مبنى قصر العدل في اسطنبول اليوم الجمعة، حسبما ذكرت “رويترز”.

وكان دوندار كتب اوائل عام 2014 مقالاً تحقيقياً ادعى فيه أن المخابرات التركية تنقل الأسلحة إلى سوريا.

وقال شهود “إن الجاني اطلق 3 عيارات نارية على الاقل خارج المحكمة على دوندار، الذي لم يصب”.

وأضاف هؤلاء “إن الجاني صرخ قائلاً “خائن” قبل أن يبدأ بإطلاق النار”.

ولكن تقارير تقول “إن مراسلاً اسمه ياغيز سينكال أصيب بجروح في الحادث”.

وألقت الشرطة القبض على الجاني.

وكان دوندار ينتظر النطق بقرار الحكم في القضية المرفوعة ضده.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعرض لانتقادات دولية قوية حول قرار مقاضاة دوندار.