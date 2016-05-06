العشرات من مستأجري البازارات في مطار الغردقة الدولي يحررون محاضر ضد شركة بالمطار

حرر العشرات من مستأجري البازارات السياحية، بمطار الغردقة الدولي، محاضر بقسم شرطة أول الغردقة، ضد إحدي الشركات الخاصة بصالة السفر رقم 2 بمطار الغردقة، بسبب قرارها بقطع التيار الكهربائي، وإلغاء التصاريح السنوية لمستأجري البازارات والعاملين بها.

وأكد مستأجرو البازارات السياحية بالمطار، أنهم فوجئوا بفصل التيار الكهربائى عن

> البازارات السياحية، وإلغاء التصاريح السنوية لهم، ومنعهم من الدخول، وقاموا بإرسال شكاوى إلى وزير الطيران، ورئاسة مجلس الوزراء.

وكشفت مصادر مسئولة بمطار الغردقة، أن مستأجرى البازارات السياحية يرفضون دفع أى مبالغ مالية من الإيجارات الشهرية، لإنتهاء التعاقد الخاص بين الشركة الخاصة، والشركة المصرية للمطارات، وأن عدد من أصحاب البازارات قاموا بسداد 25 % من قيمة آخر إيجار شهري، ولم يتم قطع التيار الكهربائي، مع استمرار التصاريح الخاصة بدخولهم

> للمطار.