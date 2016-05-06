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تعرف على شرط كورتوا للاستمرار مع تشيلسي

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تعرف على شرط كورتوا للاستمرار مع تشيلسي تعرف على شرط كورتوا للاستمرار مع تشيلسي

(إفي): يفكر حارس تشيلسي الإنجليزي، البلجيكي ثيبو كورتوا في الرحيل عن الـ"بلوز" بسبب خلاف مع مدرب حراس الفريق، وفقا لما ذكرته تقارير إخبارية اليوم.

وقالت صحيفة (ذي صن) الإنجليزية اليوم إن كورتوا فقد الثقة تماما في مدرب الحراس كريستوف لوليشون حيث أن من ضمن الشروط التي وضعها أمام مدرب الفريق الجديد الإيطالي أنطونيو كونتي للاستمرار داخل صفوف النادي، الاستغناء عنه.

وذكرت الجريدة إن كونتي طلب من الإدارة بالفعل الاستغناء عن مدرب الحراس ولكن تشيلسي رفض حيث يعتبرونه من ضمن رموز النادي.

من ناحيتها قالت صحيفة (أس) الرياضية الإسبانية إن مثل هذا الخلاف من الممكن أن يسهل على ريال مدريد محاولة ضم الحارس في سوق الانتقالات المقبل.

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