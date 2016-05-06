مدافع أتليتكو مدريد: برشلونة الأفضل في العالم .. ونهائي الأبطال لن يكون انتقاما

(إفي): أبرز مدافع أتلتيكو مدريد، البرازيلي فيليبي لويس أن الوضع في الدوري الإسباني بات معقدا، نظرا لأن برشلونة الذي يشاركه صدارة الليجا بـ85 نقطة، مع تفوق الفريق الكتالوني في المواجهات المباشرة، في حالة جيدة جدا وهو ربما الفريق الأفضل في العالم.

وصرح فيليبي اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي بالمدينة الرياضية لنادي أتليتكو مدريد: "من خلال الفوز في المباراتين المتبقيتين من الليجا أمام إسبانيول الأحد وجرانادا في الجولة الأخيرة سنكون قد حسمنا الجزء المتعلق بنا. بقية الأمور ليست في أيدينا. بعد ذلك سيتعين علينا الانتظار".

وأضاف: "بصراحة، الأمر معقد، فبرشلونة فريق عظيم، تعثر قليلا لكنه في حالة جيدة جدا. إنه لشرف لنا أن نتساوى في النقاط مع الفريق الذي يعتبر ربما الأفضل في العالم".

وعن منافس الروخيبلانكوس في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني يوم الأحد، أعرب المدافع البرازيلي عن اقتناعه بأن مضيفه ليفانتي سيقدم مباراة عظيمة، على الرغم من تذيله الترتيب.

وأضاف: "إنني مقتنع بأن ليفانتي سيقدم مباراة عظيمة، لديه عزة نفس على الرغم من هبوطه وهذا أمر محزن لأنه ظل في دوري الدرجة الأولى لسنوات وهو فريق كبير".

وأكد فيليبي: "إنهم محترفون ولا أحد يحب أن يخسر، نتوقع مباراة معقدة. لدي ذكريات سيئة في هذا الملعب وأرغب في التخلص منها"، في إشارة إلى لقاء الفريقين في 2014 حين سجل المدافع البرازيلي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه ليفوز ليفانتي بالمباراة، على الرغم من أن الموسم انتهى بتتويج أتليتكو بطلا لليجا.

وعن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في 28 مايو الجاري بمدينة ميلانو الإيطالية، أشار إلى أن اللقاء لن يكون انتقاما لهزيمة فريقه على يد الملكي بأربعة أهداف لهدف في نهائي نسخة 2013-2014 في لشبونة.

وأوضح مدافع أتلتيكو مدريد أن غالبية اللاعبين الذين خاضوا ذلك النهائي غير موجودين الآن: "ستكون فرصة جديدة. يجب أن نستعد للقاء بشكل مختلف"، في الوقت الذي أكد فيه على رغبة فريقه في التتويج بدوري الأبطال الأوروبي، مضيفا إنه أمر نحلم بتحقيقه منذ طفولتنا.

وأثنى اللاعب البرازيلي على المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، الذي اعتبره العمود الفقري للفريق، والعنصر الأهم بالنسبة إليه.

وأكد أن أتليتكو مدريد يعيش أفضل حالاته منذ بداية الموسم، مبرزا أن أفضل مزايا الفريق تتمثل في أنه يعرف كيفية التأقلم على طريقة لعب الخصم.