عودة بنزيمة لتدريبات ريال مدريد وغياب بيل ونافاس

(إفي): عاد الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي كاسيميرو إلى المشاركة في المران الجماعي لريال مدريد اليوم الجمعة بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة فالنسيا بعد غد الأحد في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

ويبدو أن بنزيمة وكاسيميرو أصبحا على استعداد للمشاركة في مباراة فالنسيا بعدما أجريا اليوم تدريبات بالكرة مع باقي الفريق.

وكان بنزيمة يعاني من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، وكانت مشاركته في المباريات المقبلة محل شك، إلا أن خوضه مران اليوم يشير إلى أنه قد يكون أكمل فترة تعافيه.

ويبدو أن كاسيميرو هو الآخر قد تعافى من آلام في الفخذ حرمته من المشاركة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي أول أمس الأربعاء.

وغاب عن مران اليوم الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس والويلزي جاريث بيل وداني كارباخال، حيث انهم تدربوا داخل صالة الألعاب الرياضية.

وكان نافاس قد تعرض لالتواء في الكاحل خلال مواجهة المان سيتي قد يحرمه من خوض مباراة فالنسيا ليحل محله على الأرجح كيكو كاسيا.

وذكرت تقارير إخبارية أن بيل قد يغيب أيضا عن مواجهة "الخفافيش" لمعاناته من التواء بسيط في الركبة اليمنى.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني بـ84 نقطة مبتعدا بنقطة عن برشلونة وأتلتيكو مدريد صاحبي الصدارة علما بأن الأول يتفوق على الأخير في المواجهات المباشرة.