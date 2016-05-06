مقتل 3 أشخاص فى قصف بالهاون لتظاهرة موالية للجيش فى بنغازى

قال مسؤولون طبيون فى ليبيا أن ثلاثة أشخاص قتلوا فيما أصابت قذائف هاون تظاهرة فى مدينة بنغازى شرق البلاد حيث تجمع المئات دعما لهجوم عسكرى على مدينة سرت وسط ليبيا، والتى يسيطر عليها تنظيم داعش.

وأوضح خليل قويدر، المتحدث باسم مركز بنغازى الطبى، أن ثلاثة صواريخ ضربت منطقة قرب مركز منطقة الكيش حيث كانت تتواجد تظاهرة اليوم الجمعة.

وقال قويدر ومسؤول طبى آخر فى مستشفى الجلاء أن ثلاثة أشخاص قتلوا، وأصيب 20 آخرون. وشوهدت سيارات الإسعاف وهى تهرع إلى المكان.

وتحدث المسؤول الثانى شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل إعلام.

وأعلنت القوات الموجودة شرقى ليبيا، تحت قيادة قائد الجيش خليفة حفتر، التحرك نحو سرت لاستعادتها من تنظيم داعش.

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