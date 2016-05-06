احم نفسك من الإمساك فى 6 خطوات.. أهمها شرب الماء وتناول الخضراوات

لا بد من تغيير العادات السيئة لتجنب الإمساك

يسبب الإمساك مشاكل صحية كثيرة على المريض وقد يقوده للإصابة بالعديد من الأمراض، ويرى أطباء الجهاز الهضمى ضرورة تناول الغذاء الصحى المشتمل على الألياف لمنع حدوث الإمساك ولتجنب الإصابة ببعض الأمراض المرتبطة به.>أكد الدكتور سراج زكريا - أستاذ الكبد بطب قصر العينى - أنه لتجنب الإمساك يجب تغيير العادات السيئة التى اعتدنا عليها، وينصح باتباع عدة خطوات لتجنب الإصابة بالإمساك.

أولا: شرب الماء ويجب الإكثار من الماء على الأقل فى اليوم من لتر إلى لتر ونصف.

>ثانيا: تناول ثلاث وجبات منتظمة فى اليوم.

ثالثا: تناول الخضراوات المحتوية على الألياف عن طريق الخضار والسلطة.

>رابعا: تناول العيش البلدى المحتوى على الردة.

خامسا: الابتعاد عن الفواكه ذات البذور مثل الجوافة والتين الشوكى والرومان، وإذا رغب فى تناولها فيمكن أن يتجنب بذورها أو يتم عصرها.

سادسا: الحركة من خلال ممارسة الرياضة يوميا أو المشى.

العلاجات الجديدة

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>وقال الدكتور سراج زكريا إنه ظهرت علاجات جديدة تساعد على علاج الإمساك بدلا من الملينات ومضاعفاتها على المريض.