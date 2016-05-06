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دول التعاون الخليجى تدين قصف مخيم النازحين السوريين فى ريف أدلب

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دول التعاون الخليجى تدين قصف مخيم النازحين السوريين فى ريف أدلب دول التعاون الخليجى تدين قصف مخيم النازحين السوريين فى ريف أدلب

>أدانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجزرة التى قام بها النظام السورى بقصف مخيم النازحين السوريين فى ريف أدلب فى غارة شنتها طائرات تابعة للنظام، ماأدى إلى استشهاد 50 مدنيا وجرح مئات من النازحين الأبرياء.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى إن قصف مخيمات اللاجئين المدنيين العزل جريمة بشعة تجرمها القوانين الدولية والمبادئ الانسانية والأخلاقية وتعتبرها من جرائم الحرب.

وأضاف الأمين العام إن دول مجلس التعاون تدعو الأمم المتحدة إلى سرعة التحقيق فى هذه الجريمة النكراء حتى لا يفلت مرتكبوها من العقاب، كما تدعو مجلس الأمن الدولى إلى العمل على تنفيذ كافة قراراته بشأن الحرب الدائرة فى سوريا، واجبار النظام السورى على الالتزام بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة واحترام القوانين الدولية.

وأكد أن دول مجلس التعاون تعتبر أن الجرائم التى يرتكبها النظام السورى بحق الشعب السورى والمدنيين الأبرياء قد تجاوزت كل الحدود ويجب أن تتوقف فورا، وتهيب بالمجتمع الدولى إلى إدانة تلك الجرائم المستمرة ضد أبناء الشعب السوري.
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