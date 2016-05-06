صادق خان أول مسلم يفوز بمنصب عمدة لندن

فاز اليوم الجمعة 6 مايو المرشح المسلم المواطن من أصول باكستانية، العضو فى حزب العمال البريطانى، المحامى صادق خان بمنصب عمدة لندن.

يذكر أن صادق خان، قد أنهى دراسته الجامعية ونال شهادة الحقوق، عمل محاميا، وكان يهتم فى البداية بالقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان؛ لكن اهتمامه تحول بعد فترة إلى القضايا السياسية، وفى عام 2005، أصبح عضوا فى البرلمان عن حزب العمال، وشغل بين عامى 2008-2010 منصب وزير دولة لشئون الإدارة الذاتية والنقل فى حكومة غوردن براون، ليترأس بعد ذلك حملة إيد ميليباند لرئاسة الحزب التى تكللت بالنجاح.

المرشحان على منصب عمدة لندن يدليان بصوتيهما فى الانتخابات البلدية