فرد أمن بـ"الصحفيين" لـ"بكرى": الداخلية لم تقتحم النقابة ووقعنا على مذكرة بضغوط

قال وليد السيد، فرد أمن مدنى بنقابة الصحفيين، إن الداخلية لم تقتحم مقر نقابة الصحفيين، الأحد الماضى، لافتاً إلى أن وقت دخولهم المبنى لم يستغرق أكثر من 5 دقائق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى مصطفى بكرى، عبر برنامج حقائق وأسرار، أنه أثناء تواجده فى تمام الساعة 8:30 مساءً، الأحد الماضى، طرقت مجموعة مكونه من 8 إلى 10 أشخاص مرتدين ملابس مدنية أبواب المبنى.

وتابع: "أنا فتحتلهم الباب ودخلوا عند أحمد عبد العزيز، معتصم داخل النقابة وخدوه، وراحو على مكان عمرو بدر وأحمد السقا وقبضوا عليهما وخرجوا".

وأوضح أن الوقت الذى استغرقته قوات الأمن فى القبض على كلاً من أحمد السقا وعمرو بدر من داخل النقابة لم يتعدى الـ 5 دقائق.

وأكد أن بعد حدوث الواقعة طالب نقيب الصحفيين يحيى قلاش، من عمرو إبراهيم مذكرة بالواقعة، موضحاً أن أفراد الأمن وقعوا على مذكرة تخالف الواقع، ولكنهم لم يستطيعوا أن يرفضوا حفاظاً على وظيفتهم.

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