غدًا.. أولى جلسات إعادة محاكمة 104 إخوانيًا في أحداث العنف بالظاهر

تبدأ محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد ، غدا السبت، أولى جلسات إعادة محاكمة 104 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف ووقائع القتل التي شهدتها منطقة “الظاهر” في شهر يوليو 2013 في أعقاب ثورة 30 يونيو.

وكانت محكمة النقض قد ألغت الأحكام الصادرة بالسجن المشدد بحق المتهمين في القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة بحقهم.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قضت في شهر مايو 2014 بمعاقبة 102 من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم، ومعاقبة متهمين إثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما، مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 20 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات في أعقاب انتهاء العقوبة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيوني وآخرين عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المواطن عمرو بدوي وآخرين عمدا مع سبق الإصرار، وتخريب مباني وأملاك عامة.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين قيامهم بإتلاف أموال ثابتة ومنقولة للمجني عليهم جمال سيد مصطفى قاسم وآخرين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص (مسدسات وخرطوش وسيوف وسكاكين ومطاوي وسنج وغيرها) والاعتداء على قوات الشرطة باستخدام القوة والعنف.