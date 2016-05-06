ضبط 851 زجاجة مبيد حشري بدون تراخيص في الشرقية

مراسل«ONA»:

ضبطت مديرية الزراعة بالشرقية ، بإشراف علاء عفيفى وكيل الوزارة، سيارتين محملتين بـ 851 زجاجة مبيد حشرى، ومخصبات زراعية تقدر بحوالى 560 لترا، بدون تراخيص للاتجار فيها، وتم التحفظ عليها بمخازن المديرية، تحت تصرف النيابة.

كان المهندس عاطف زناتى مدير إدارة الرقابة على المبيدات بالمديرية، يرافقة المهندس ناجى إبراهيم مفتش الرقابة، قد شارك فى كمين بالتنسيق مع شرطة المسطحات البيئية، برئاسة الرائد أحمد إبراهيم و النقيب فرج أباظة، على مدخل مدينة الزقازيق ناحية قرية أم الزين، أسفر عن ضبط سياريتن محملتين بالمبيدات والمخصبات الزراعية .

وقال المهندس عاطف زناتى مدير الرقابة على المبيدات، إنه بفحص السيارة الأولى، تم ضبط عدد 654 عبوة اجمالى كمية 392 كجم / لتر ، لحوالى 16 صنف مبيدات ومخصبات زراعية، «المثمر ـ حديد مخلبى 13 % ـ إكسترا بوتاسيوم 36%ـ كالسيوم 15 % »، لافتا إلى أن تلك الأصناف فى فترة الصلاحية وأرقام التسجيل المدونة عليها مطابقة لشهادات التسجيل المقدمة من السائق، إلا أنه لا يوجد ترخيص من وزارة الزراعة بمزاولة الاتجار فى المبيدات والمخصبات الزراعية، وبذلك يكون مخالفا لقانون الزراعة رقم ( 53 لسـ 1966 ـنة ) والمواد واللوائح المنظمه له ومخالفا لقانون الغش التجارى ( 281 لسـ 1994 ـنة) .

و أضاف، أن السيارة الثانية كانت تحوى على عدد 197 عبوة ، بإجمالى كمية 167.8 كجم / لتر ، عدد 8 أصناف مبيدات ومخصبات زراعية« ميجا جرين ـ بيترا ـ زنك مخلبى 16 % » .