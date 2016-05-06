أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

صادق خان.. أول مسلم يفوز بمنصب عمدة لندن

Google+ Print
صادق خان.. أول مسلم يفوز بمنصب عمدة لندن صادق خان.. أول مسلم يفوز بمنصب عمدة لندن

صادق خان

فاز، اليوم الجمعة، المرشح المسلم المواطن من أصول باكستانية، العضو فى حزب العمال البريطانى، المحامى صادق خان بمنصب عمدة لندن.

يذكر أن صادق خان، قد أنهى دراسته الجامعية ونال شهادة الحقوق، عمل محاميا، وكان يهتم فى البداية بالقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان؛ لكن اهتمامه تحول بعد فترة إلى القضايا السياسية، وفى عام 2005، أصبح عضوا فى البرلمان عن حزب العمال، وشغل بين عامى 2008-2010 منصب وزير دولة لشئون الإدارة الذاتية والنقل فى حكومة غوردن براون، ليترأس بعد ذلك حملة إيد ميليباند لرئاسة الحزب التى تكللت بالنجاح، وفقًا لما ذكرته “روسيا اليوم”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا