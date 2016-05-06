الحكم بسجن شقيق زعيم هجمات باريس فى المغرب

قضت محكمة مغربية بسجن شقيق زعيم الشبكة التى نفذت هجمات باريس المشتبه فيه بالسجن عامين.

وأفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية (إم ايه بى) بأن ياسين أباعود، الشقيق الأصغر لعبد الحميد أباعود، أدين بالدفاع عن الإرهاب وعدم الإبلاغ عن جرائم متعلقة بالإرهاب.

ولم تقتنع المحكمة الكائنة فى مدينة سلا بدفاع أباعود بأنه ليس مسلحا متطرفا ولم يكن على علم بمشاريع شقيقه القاتلة.

وحددت السلطات أن عبد الحميد أباعود زعيم الشبكة التى نفذت هجمات 13 نوفمبر فى باريس التى خلفت 130 شخصا ومئات الجرحى. ومات فى مداهمة للشرطة بعد عدة أيام من الهجمات.

ألقى القبض على ياسين أباعود فى 10 أكتوبر فى المغرب أثناء قيامه بزيارة عائلية.

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