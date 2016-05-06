خبير اقتصادي: حصاد محصول القمح في الفرافرة بداية الاكتفاء الذاتي لمصر

أكد المهندس محمد البيلي، الخبير الاقتصادي، وعضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، أن توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة نحو تنمية مصر والاعتماد علي الاكتفاء الذاتي من خلال التوسع في زراعه الاحتياجات الأساسية مثل “القمح، والأرز” هي أولي الخطوات نحو بناء مصر الجديدة.

> وأشاد المهندس محمد البيلي، في تصريحات صحفية له اليوم، بإعطاء إشارة بدء حصاد محصول القمح، ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان، في محافظة الوادي الجديد والتى نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وافتتاح عدد من القرى الزراعية فى الفرافرة، وكذلك القرية الخدمية.

> ووصف الخبير الاقتصادي، إعلان الرئيس السيسي عن المشروعات القومية لبناء مصر ومن أهمها مشروع تنمية سيناء، والذي يتضمن إنشاء مزارع سمكية ومصانع رخام و خطين أسمنت في سيناء، والعمل علي توفير مياه صالحة للزراعة في سيناء، هي البداية الحقيقة لمواجهة ومقاومة الإرهاب في سيناء.

> وأضاف المهندس محمد البيلي، أن مصر في حاجة للعديد من الاصلاحات الاقتصادية والاهتمام بالإنتاج والتصدير للخارج حتى يتسنى لنا فتح اسواق جديدة، اضافة إلي إدخال موارد من العملة الصعبة للبلد، وهو ما يتطلب وقوف قوي المجتمع خلف القيادة السياسية لاستكمال بناء مصر الجديدة.