رؤساء تحرير 3 صحف يدعون الحكماء ورجال الدولة لحل أزمة "النقابة والداخلية"

أكد سيد عبد العاطى، رئيس تحرير ومجلس إدارة جريدة الوفد، أن الخروج من الأزمة الراهنة، بين الصحفيين ووزارة الداخلية، يحتاج لعقلاء من الجانبين سواء من الدولة أو النقابة على أن يكون هناك حل للمشكلة على أن يجلسوا سويا مع رئيس الوزراء.

وتابع عبد العاطى: "لست مع التصعيد ولكن مع التهدئة لحل المشكلة لأن فى النهاية مصر الخاسرة ولا نريد أن يكون هناك كبت للحريات أو الاعتداء على النقابة، لا نريد أى صدام مع الدولة، لسنا ضد الدولة ولسنا ضد أحد، المشكلة تكمن أن السياسة غابت عن حل المشكلة، وكان من الضرورى أن يكون هناك حل المشكلة سياسيا وليس أمنيا".

واختتم رئيس تحرير ومجلس إدارة جريدة الوفد، حديثه قائلا: "نحافظ على حرية الرأى والتعبير، والاعتداء عليهما خط أحمر".

يأتى ذلك فى الوقت الذى شدد فيه الكاتب الصحفى محمد السيد صالح، رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم، خلال تصريح لـ"اليوم السابع"، اليوم، الجمعة، على أن مطالب الجماعة الصحفية بسيطة، ملتمسا العذر للصحف القومية، مشيرا إلى أن القرارات راعت الموقف الحساس للجرائد الرسمية.

>وتابع: "لم نر أى تحرك من أى جهة على مطالبنا، وأى قرار لمجلس نقابة الصحفيين ندرسه وننفذه، عاوزين نشوف أى دور لعلى عبد العال رئيس مجلس النواب".

واقترح الكاتب الصحفى محمد السيد صالح تشكيل لجنة حكماء من شيخ الأزهر، ورئيس النواب وبعض الشخصيات لحل الأزمة.

ومن جانبه أكد عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، التزامه بقرارات اجتماع أعضاء الجمعية العمومية وأنه لن يخالف القرارات، مناشدا فى الوقت نفسه المسئولين التدخل لاحتواء الأزمة بين الصحفيين والداخل حتى لا تدخل فى مزيد من التفاقم.

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