بالفيديو..خروج جثامين المقتولين بليبيا من المشرحة ونقلهم لمطار ألماظة لدفنهم بأسوان

بدأت 5 سيارات أسعاف فى نقل جميع جثامين المصريين الـ9 المقتولين فى ليبيا على أيدى عصابات مسلحة إرهابية بعد خروجهم من مشرحة زينهم، تمهيدا لنقلهم لمطار ألماظة لدفنهم بأسوان.

وقال مصدر طبى إن الجثث التى تم تشريحها هى لكل من "عبد الرحمن رشاد كرم 25 سنة، وحسام خليل عبد المجيد 40 سنة، وطه عبد المقصود أحمد محمد 39 سنة، ومحمد أحمد على محمد 30 سنة، ومحمد أحمد محمد خليل 28 سنة، وعمر أحمد محمد خليل 39 سنة، وصابر حسن على 29 سنة".

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه متبقى جثتين لـ"محمد محمد توفيق محمد 28 سنة، وخليل محمد مؤمن 40 سنة" لم يصل لهما أى أقارب، لكن تم التعرف على هويتهما من خلال بطاقتهما الشخصية، على أن يتم حفظهما فى ثلاجات المشرحة لحين التعرف على ذويهما".

بالصور.. مصادر طبية: وفاة المصريين فى ليبيا بطلقات نارية والجثث وصلت متعفنة

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