أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو..خروج جثامين المقتولين بليبيا من المشرحة ونقلهم لمطار ألماظة لدفنهم بأسوان

Google+ Print
بالفيديو..خروج جثامين المقتولين بليبيا من المشرحة ونقلهم لمطار ألماظة لدفنهم بأسوان بالفيديو..خروج جثامين المقتولين بليبيا من المشرحة ونقلهم لمطار ألماظة لدفنهم بأسوان
بدأت 5 سيارات أسعاف فى نقل جميع جثامين المصريين الـ9 المقتولين فى ليبيا على أيدى عصابات مسلحة إرهابية بعد خروجهم من مشرحة زينهم، تمهيدا لنقلهم لمطار ألماظة لدفنهم بأسوان.

وقال مصدر طبى إن الجثث التى تم تشريحها هى لكل من "عبد الرحمن رشاد كرم 25 سنة، وحسام خليل عبد المجيد 40 سنة، وطه عبد المقصود أحمد محمد 39 سنة، ومحمد أحمد على محمد 30 سنة، ومحمد أحمد محمد خليل 28 سنة، وعمر أحمد محمد خليل 39 سنة، وصابر حسن على 29 سنة".

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه متبقى جثتين لـ"محمد محمد توفيق محمد 28 سنة، وخليل محمد مؤمن 40 سنة" لم يصل لهما أى أقارب، لكن تم التعرف على هويتهما من خلال بطاقتهما الشخصية، على أن يتم حفظهما فى ثلاجات المشرحة لحين التعرف على ذويهما".

بالصور.. مصادر طبية: وفاة المصريين فى ليبيا بطلقات نارية والجثث وصلت متعفنة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»