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المرور: أعمال تطوير كوبرى الجيزة المعدنى لمدة يومين دون تحويلات مرورية

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المرور: أعمال تطوير كوبرى الجيزة المعدنى لمدة يومين دون تحويلات مرورية المرور: أعمال تطوير كوبرى الجيزة المعدنى لمدة يومين دون تحويلات مرورية
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بقيادة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور عن أعمال تطوير كوبرى الجيزة المعدنى، بتغيير طبقة الإيبوكسى، لمنع انزلاق السيارات من أعلى الكوبرى، تحت إشراف جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وتنفيذ شركة المقاولون العرب، دون إجراء أى تحويلات مرورية لمدة يومين.

وأكد مصدر أمنى، لـ"اليوم السابع"، أن أعمال تغيير طبقة الإيبوكسى، وأعمال التطوير ستكون بمنزل جامعة القاهرة أمام المتجه من مناطق الجيزة وفى طريقه إلى جامعة القاهرة، وستقوم إدارة التخطيط بقيادة العقيد وائل طاهر مدير الإدارة بالإشراف الكامل على الأعمال، وسحب أى كثافات مرورية وتكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا الأحد المقبل .

وأضاف المصدر، أنه سيتم تعزيز الخدمات المرورية من رجال وأوناش المرور؛ للتعامل الفورى مع أى أعطال للسيارات أو الكثافات المرورية، ووضع العلامات والخدمات الإرشادية لتسيير حركة المركبات لحين الانتهاء من الأعمال.


>تأجيل آخر مراحل تطوير كوبرى الجيزة المعدنى لقرب امتحانات جامعة القاهرة

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