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بالصور.. أمين شرطة سبق فصله يعود للخدمة ويقضم أذن عامل كهرباء ببورسعيد

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بالصور.. أمين شرطة سبق فصله يعود للخدمة ويقضم أذن عامل كهرباء ببورسعيد بالصور.. أمين شرطة سبق فصله يعود للخدمة ويقضم أذن عامل كهرباء ببورسعيد
شهد قسم شرطة الجنوب، بمحافظة بورسعيد، إقدام أمين شرطة، على قضم أذن عامل موسمى بإدارة الكهرباء، بحى الجنوب، لرفضه طلب الأمين بنقل ولاعة أعمدة الكهرباء، التى تعد خارج اختصاص العامل لمكان آخر لأنها تسبب له إزعاج.

ودفع هذا الأمر أمين الشرطة بالتعدى على العامل بالضرب، وإحداث إصابات وكدمات بالوجه وقطع بالأذن اليسرى، وتم تحويل العامل المصاب بخطاب من القسم إلى مستشفى بورسعيد العام، وتم التدخل الجراحى بخياطة الأذن وبعض الفحوصات الطبية.

وفى هذا السياق أكد المقدم إسلام الصياد، المتحدث الإعلامى لمديرية الأمن، لـ"اليوم السابع" بأن أمين الشرطة ضمن أمناء الشرطة السابق فصلهم، وتم إعادتهم إلى الخدمة بعد الثورة، مشيرا إلى أن نفس الأمين خضع لإجراءات تأديبية لسوء سلوكه وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية حياله.

المجنى عليه (1)

المجنى عليه (2)

المجنى عليه (3)


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