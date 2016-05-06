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دار الإفتاء: الأحد أول أيام شعبان لعام 1437 هجريًا وغدًا المتمم لشهر رجب

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دار الإفتاء: الأحد أول أيام شعبان لعام 1437 هجريًا وغدًا المتمم لشهر رجب دار الإفتاء: الأحد أول أيام شعبان لعام 1437 هجريًا وغدًا المتمم لشهر رجب
أعلنت دار الإفتاء المصرية أن نتائج الرؤية الشرعية لهلال شهر شعبان أثبتت عدم رؤية الهلال، وهو ما وافق الحسابات الفلكية، وعليه فإن غدًا السبت هو المتمم لشهر رجب لعام 1437 هجريًا، والأحد 8 مايو هو أول أيام شهر شعبان.

وإلى نص بيان الدار:


>استطلعَت دار الإفتاء المصرية هلال شعبان لعام1437هـ، بعد غروب شمس يوم الجمعة، التاسع والعشرين، من رجب 1437هـ، الموافق السادس من مايو لعام 2016م، بواسطة اللِّجان الشرعية العلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية الشرعية عدم ثبوت رؤية هلال شعبان لعام 1437هـ بالعَيْن المجردة، وقد وافَقَ ذلك الحساب الفلكي الذي بَيَّنَ أن القمر قد نزل تحت الأفق قبل غروب الشمس بحيث لا يُمكن رؤيته.

وعلى ذلك تُعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الأحد الموافق الثامن من مايو لعام 2016م هو أول أيام شعبان لعام 1437هـ.

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