محكمة النقض تنظر الطعن بأحداث جامعة الأزهر

تنظر غدا السبت محكمة النقض , ثانى جلساتها برئاسة المستشار عاطف عبد السميع، الطعن المقدم من 42 طالبا ،على حكم محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، الصادر ضدهم بالحبس5 سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه لكل منهم ،لاتهامهم بأعمال الشغب والفوضى التي شهدتها جامعة الازهر في 29 ديسمبر2013 والمعروفة إعلامياً بأحداث جامعة الأزهر.

> كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، بأنهم فى يوم 28 ديسمبر 2013 قاموا بتنظيم، تجمهر الغرض منه الأئتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة بجامعة الأزهر، وتهديد موظفين عموميين واستعرضوا القوة ولوحوا العنف ، كما وجهت لهم إتهامات تتعلق بتعطيل مصالح المواطنين ، وإيذاءهم والإخلال بالأًمن وقاموا بوضع النار عمداً بنبتى كلية التجارة عبرإالقاءهم زجاجات المولوتوف.