أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محكمة النقض تنظر الطعن بأحداث جامعة الأزهر

Google+ Print
محكمة النقض تنظر الطعن بأحداث جامعة الأزهر محكمة النقض تنظر الطعن بأحداث جامعة الأزهر

 

صورة ارشيفية

تنظر غدا السبت محكمة النقض , ثانى جلساتها برئاسة المستشار عاطف عبد السميع، الطعن المقدم من 42 طالبا ،على حكم محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، الصادر ضدهم بالحبس5 سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه لكل منهم ،لاتهامهم بأعمال الشغب والفوضى التي شهدتها جامعة الازهر في 29 ديسمبر2013 والمعروفة إعلامياً بأحداث جامعة الأزهر.

> كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، بأنهم فى يوم 28 ديسمبر 2013 قاموا بتنظيم، تجمهر الغرض منه الأئتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة بجامعة الأزهر، وتهديد موظفين عموميين واستعرضوا القوة ولوحوا العنف ، كما وجهت لهم إتهامات تتعلق بتعطيل مصالح المواطنين ، وإيذاءهم والإخلال بالأًمن وقاموا بوضع النار عمداً بنبتى كلية التجارة عبرإالقاءهم زجاجات المولوتوف.

 

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا