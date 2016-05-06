وزير النقل يقيل رئيسى منطقتى وسط وشرق الدلتا لتدهور مستوى صيانة الطرق

قرر الدكتور جلال سعيد، وزير النقل إقالة كلا من رئيسى منطقتى وسط وشرق الدلتا من منصبيهما، وتعيين آخرين فى المنصبين بدلا منهم، وذلك بسبب تدهور والتقاعس فى أوضاع الصيانة والنظافة فى الطرق الواقعة فى نطاق المنطقتين. وقال بيان لوزارة النقل إنه أثناء الزيارة الأخيرة للوزير لطريق “مصر ـ إسكندرية” الزراعى، وبناءً على تقارير لجان المتابعة التى أرسلها وزير النقل، اتخذ الوزير القرار السابق بإقالة المذكورين. وعلى جانب آخر، أشادت وزارة النقل بموقف أحمد فضل مرعى، ناظر محطة سمالوط، ومساعد البلوك محمد عبد العظيم لإنقاذهم لقطار بضائع محمل بصهاريج السولار فى مدينة سمالوط من حريق كاد أن يقع عقب اشتعال النيران بإحدى عربات قطار البضائع وذلك يوم الثلاثاء الماضى. وأوضحت الوزارة أن أحمد مرعى ناظر المحطة يخضع حالياً للعلاج على نفقة الهيئة، وأنها لن تتوانى فى تلبية كافة احتياجاته خلال فترة العلاج، كما تؤكد كامل تقديرها واحترامها لناظر المحطة ومعاونه الذين قدموا نموذج من نماذج التضحية يحتذى به كل عامل أثناء أداءه للعمل.