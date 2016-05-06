البحرية الإيطالية تنقذ 1759 مهاجرًا بالبحر المتوسط

أعلنت البحرية الإيطالية اليوم الجمعة، إنقاذ 1759 مهاجرا خلال الـ24 ساعة الماضية من قوارب كانت تبحر عند قناة صقلية بالبحر المتوسط.

ونقلت وكالة أنباء (انسامد) الإيطالية عن مصادر بالبحرية الإيطالية قولها إن الفرقاطة (جريكال) أنقذت 698 مهاجرا في عمليتين منفصلتين, فيما تمكن زورق دورية (بيتيكا) من إنقاذ 588 شخصا في خمس عمليات منفصلة والفرقاطة (بيرجاميني) انقذت 473 مهاجرا في ثلاث عمليات.

وتتجه الفرقاطة (جريكال) – الآن – إلى ميناء صقلية أوجوستا, حيث من المتوقع أن تصل صباح يوم السبت.

يشار إلى أن الطريق البحري بين إيطاليا وليبيا بات – حاليا – الممر الرئيسي للساعين إلى اللجوء السياسي في أوروبا بعد أن أبطأ اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بقوة من تدفق اللاجئين والمهاجرين على اليونان.