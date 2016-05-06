ضبط شخص بمرسى علم وبحوزته 22 جرام ذهب خام و63 ألف جنيه

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مرسى علم، جنوب البحر الأحمر بالقبض على شخص من المنقبين عن الذهب وبحوزته كمية من الذهب الخام، ومبلغ مالى، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، اخطار من الرائد شريف جلال رئيس مباحث مرسى علم يفيد تمكن حملة قادها الرائد رامى الجندى معاون مباحث القسم وشارك فيها كلا من النقباء حسن عفيفى وإسلام ياسين، من ضبط المدعو " ناصر. ع " 25 سنة، وبحوزته 22 جرام من الدهب الخام، ومبلغ مالى 63 ألف جنيه.

وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط اعترف ان الذهب ناتج عن التنقيب والمبلغ المالى حصيلة بيع جزء منه، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى امرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط مواطن بحوزته 300 جرام ذهب خام وفرد و15 الف جنية بمرسى علم

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