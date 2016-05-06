في_إنجلترا – الجولة 36 – تحقق المعجزة.. و3 أرقام تحدث لأول مرة في التاريخ

أزيح الستار عن هوية بطل الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري بتتويج ليستر سيتي رسميا باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وتحققت معجزة الفريق الملقب بالثعالب بعدما تعادل مع مانشستر يونايتد إيجابيا بهدف لمثله.

وسقط توتنام في فخ التعادل مع تشيلسي بهدفين لمثلهما، ليضمن ليستر اللقب رسميا قبل جولتين من نهاية المسابقة.

وفي الوقت ذاته تألق توسان تاديتش وصنع ثلاثة أهداف لساديو ماني ليقود الثنائي ساوثامبتون للفوز على مانشستر سيتي بأربعة أهداف لهدفين.

فيما انتصر سوانزي سيتي على ليفربول بثلاثة مقابل هدف، فيما انتصر أرسنال بصعوبة على ضيفه نورويتش سيتي بهدف دون رد.

بينما انتصر وست هام بثلاثية دون رد على حساب مضيفه وست بروميتش ألبيون.

كل ذلك كان في أبرز أحداث الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ما حدث في كل جولة من الدوري الإنجليزي موسم 2016-2015 عقب نهاية كل أسبوع.

سُجل خلال تلك الجولة 31 هدفا لم يكن من بينهم أي هدف عكسي.

فيما تم احتساب ركلتي جزاء فقط خلال الجولة سجلت واحدة وأهدرت الأخرى.

أشهرت البطاقات الصفراء 39 مرة، مقابل وجود ثلاث حالات طرد.

رقم الأسبوع

هناك ثلاثة أرقام حدثت لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي خلال الجولة الماضية لذا سنستعرضها كلها.

أصبح توتنام هو أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي بمسماه الحالي –بريميرليج- الذي يحصل تسعة لاعبين منه على بطاقات صفراء في مباراة واحدة.

أصبح كلاوديو رانييري المدير الفني لليستر سيتي أكبر مدرب يستطيع الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في مسيرته وهو بعمر الـ64 و195 يوما.

إيدن أزار سجل أول هدف له في ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي منذ 365 يوما، عندما سجل في شباك كريستال بالاس الموسم الماضي.

معلومة الأسبوع

لم يستطع توتنام تحقيق أي انتصار على تشيلسي في ستامفورد بريدج في كل المسابقات منذ عام 1990.