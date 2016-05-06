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13 امرأة تعتنقن فكر «القاعدة» و«داعش» موقوفات بأحد السجون السعودية

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13 امرأة تعتنقن فكر «القاعدة» و«داعش» موقوفات بأحد السجون السعودية 13 امرأة تعتنقن فكر «القاعدة» و«داعش» موقوفات بأحد السجون السعودية

سجينات(أرشيفية)

كشفت أنباء صحفية سعودية، اليوم الجمعة، أن 13 امرأة سعودية من معتنقات الفكر الضال ، سواء كن تابعات لتنظيم القاعدة أم “داعش” ، موقوفات بسجن الحائر شديد الحراسة في الرياض .

وقال مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، إنه لا توجد لديه موقوفات أو مستفيدات من النساء في المركز، وأن هناك عناصر نسائية تعمل في المركز، ودورهن يقوم على التواصل مع أسر الموقوفين فقط، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح المركز في تصريحات نشرتها صحيفة “الرياض” على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة، أن هناك برنامجاً متكاملاً يختص بالعنصر النسائي من الموقوفات وفق الخصوصية والضوابط الشرعية، مشيراً إلى أن هناك كادراً نسائياً متخصصاً يشرف على الموقوفات في سجن الحائر وليس في مركز المناصحة.

ويقع سجن الحائر على مسافة (29 كيلومتر) إلى الجنوب من وسط العاصمة الرياض ويعتبر أكبر سجن سياسي في .

وأشار مركز المناصحة إلى أن عدد المستفيدين من برامج المركز بلغ 3200 مستفيد، وأن نسبة نجاح عودة المنتمين للفئة الضالة إلى الصواب تتجاوز 85%.

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