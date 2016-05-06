جنايات القاهرة تنظر غدًا محاكمة 8 متهمين في «خلية المتفجرات»

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا السبت، محاكمة 8 متهمين من أعضاء جماعة الإخوان بينهم 4 محبوسين و3 هاربين وآخر مخلي سبيله في القضية المقيدة برقم 6235 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، وذلك لاتهامهم بتولي قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم الاخوان بحلوان ولاتهامهم أيضاً بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة، والشروع في القتل وإنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة السلاح والذخيرة والمعروفة إعلامياً بـ ” خلية المتفجرات “.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رافت زكي محمود و مختار محمد صابر وبحضور المستشار أحمد عبد العزيز مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية وبسكرتارية وحمدى الشناوى وعمر محمد .

واتهمت النيابة العامة كل من حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد ” محبوس ” ، محمود سيد محمود ” محبوس ” ، اسلام سيد محمود ” محبوس ” ، خالد فرج بخيت فرج وشهرته “الشيخ خالد” ” هارب ” ، محمد أنور توفيق وشهرته “زغلول ابراهيم” ” هارب “، عمرو عيد بيومي حافظ وشهرته “عمرو ماندوا” ” هارب “، محمد عبد العزيز يوسف وشهرته “زيزو” ” محبوس ” ، أمجد عبد المنعم حسين خلف مخلي سبيله ” .. بأنهم في غضون الفترة من 14 اغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان.

أولا: المتهم الأول: تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى الى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الارهابية وذلك تنفيذا لأغراض تلك الجماعة التي تطلع لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشأت الشرطة والمنشأت العامة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيًا: المتهمون من الثاني حتى السابع: انضموا الى جماعة اسست على خلاف أحكام القانون بأن انضموا الى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثا: المتهمان الأول والسابع: أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدا الجماعة بمهمات ومقر تنظيمي مع علمهما بما تدعوا اليه وبوسائلها في تحقيقها.

رابعا: المتهمون من الأول حتى السابع: شرعوا في قتل المجني عليها إسراء خيري عبد المنعم، عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل اي شخص غير معين من قوات الشرطة، وأعدوا لذلك الغرض مفرقعات قاصدين من ذلك قتل من يتصادف مروره بمكان وضعها وحال احراز المتهم الثاني احدى العبوات المفرقعة تمهيدا لتسليمها لباقي المتهمين إنفجرت به مما أحدث إصابة المجني عليها التي تصادف وجودها بمحيط الانفجار.

حازوا واحرزوا وصنعوا مواد تعتبر في حكم المفرقعات واستعملوها في القضيو محل الاتهام استعمال من شأنه الحاق الضرر بالناس وأموالهم للخطر، وحازوا واحرزوا مفرقعات أثناء مشاركتهم في التظاهرات للإخلال بالنظام العا.

> خامسا: المتهم الثامن علم بوقوع جناية انضمام لجماعة اسست على خلاف أحكام القانون وأعان المتهم السابع على الفرار من وجه القضاء.