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لاعبي ليفربول يكتسحون التشكيل المثالي لنصف نهائي الدوري الأوروبي

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بطولة الدوري الأوروبي - أرشيفية

بطولة الدوري الأوروبي – أرشيفية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن التشكيل المثالي لنصف نهائي الدوري الأوروبي، وشهدت القائمة إكتساحًا من نادي ليفربول الإنجليزي، الذي أشترك ب6 لاعبين فى التشكيل.

وضم التشكيل كلًا من:

في حراسة المرمى الفونس اريولا لاعب فياريال الأسباني.

وفي الدفاع كلًا من كاريكو، وفيريرا لاعبا إشبيلية الأسباني، ولوفرين لاعب ليفربول.

وفى خط الوسط كلًا من بانينجا لاعب إشبيلية، وآدم لالانا، وجيمس ميلنر، وإيمري كان لاعبي ليفربول.

وفي الهجوم كلًا من غاميرو لاعب إشبيلية، ودانييل ستوريدج، وفيرمينيو لاعبا ليفربول.

ويذكر أن مباريات نصف نهائي الدوري الأوروبي، قد لُعبت على مدار الأسبوعين الماضيين، واستطاع ليفربول وإشبيلية، الصعود إلى نهائي البطولة الأوروبية.

التشكيل المثالي المعلن

التشكيل المثالي المعلن

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