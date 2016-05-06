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الكشف على 1745 مواطن عبر قافلة طبية في بني سويف

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صورة القافلة الطبية

صورة القافلة الطبية

اقامت إدارة القوافل العلاجية، بمديرية الصحة والسكان ببني سويف، قافلة طبية بقرية طما فيوم، غرب بني سويف، خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، تحت رعاية الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وبإشراف المهندس رمضان بخاطره منسق القوافل العلاجية بالمديرية.

وعبر القافلة، تم الكشف على 1745 مواطن فى التخصصات الطبية المختلفة، شملت باطنة، وأطفال، وجلدية، وقلب، ونسا وولاده، وتنظيم أسرة، وأسنان، ورمد، وصدر، وجراحه مسالك بوليه، بالإضافة إلى التثقيف الصحي.

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

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