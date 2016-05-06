"ديلى ميل": حبوب منع الحمل تحمى من الأمراض المنقولة جنسياً

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن تناول حبوب منع الحمل يمكن أن تحمى ضد الإصابات الأكثر شيوعا التى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسى.

ووجد الباحثون عبر الدراسة التى نشرت مؤخراً عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن هرمون الإناث "الاستراديول" قد يعمل لحماية النساء ضد فيروس "الهربس".

وأوضح الباحثون أن هرمون "الاستراديول" يفرزه الجسم أثناء الدورة الشهرية للمرأة، وهو أيضا عنصر فى بعض وسائل منع الحمل التى تستخدم عن طريق الفم.

وتابع الباحثون أن هرمون الاستراديول يعزز جهاز المناعة لمكافحة العدوى الفيروسية.

وبشكل أكثر تحديداً، ذكر الباحثون أن هرمون الاستراديول يزيد من النشاط المضاد للفيروس بطريقة فريدة من نوعها فى القناة المهبلية، ولا يوجد فى أى بطانة مخاطية أخرى من الجسم.

وأضاف الباحثون أن هذا الهرمون نوع مهم من الحصانة ويمكن أن يحمى النساء من الأمراض المنقولة جنسياً، لافتين إلى أن هذا يمكننا استخدام هذه المعلومات لتطوير لقاح أفضل للوقاية من الأمراض.

ونشرت نتائج الدراسة فى مجلة "بلوس وان"، وذلك فى السادس من شهر مايو الجارى.

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