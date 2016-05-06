بالفيديو والصور.. المصريون فى لندن يشيعون جنازة شريف عادل من كنيسة مارمرقس

شيع المصريون بلندن صباح اليوم الجمعة، جثمان الشاب المصرى شريف حبيب من كنيسة مارمرقس بالعاصمة البريطانية لندن.>ترأس قداس الجنازة الأنبا أنجيلوس، أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى استيفنج، بالمملكة المتحدة. وحضر القداس، السفير المصرى فى لندن السفير ناصر كامل، والقنصل العام السفير علاء يوسف، وملحق الدفاع اللواء بحرى نهاد شاهين، وعدد من أعضاء البعثتين الدبلوماسية والقنصلية، الذين حرصوا على تقديم العزاء إلى عادل ميخائيل، والد المهندس شريف. كما حضر القداس، رئيس الجالية المصرية بالمملكة المتحدة، الدكتور جلال اسماعيل، إضافة إلى عدد كبير من المصريين من أقارب الفقيد، وأصدقائه.

- بالصور.. إقامة قداس على روح "حبيب المصرى" بلندن قبل دفنه بمقابر" كنز برى"