بالصور.. مصادر طبية: وفاة المصريين فى ليبيا بطلقات نارية والجثث وصلت متعفنة

كشفت مصادر طبية إن جثث الـ 9 مصريين المقتولين فى ليبيا على أيدى عصابات مسلحة إرهابية وصلت مشرحة زينهم أمس الأحد، وجثامينهم متعفنة.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه من خلال التشريح تبين وفاة الـ 9 مصريين نتيجة طلقات نارية متعددة فى مختلف انحاء الجسد.

وأضاف أن سبب تعفن الجثث، حفظها لأكثر من 10 أيام بدون مادة "الفورمالين"، التى تحافظ على الجسد بعد الوفاة، مشيرا إلى أنه تم تصويرهم وترقيمهم وسحب عينات "DNA".

جدير بالذكر، أن المواطنين المصريين المقتولين دخلوا ليبيا دون أى أوراق رسمية، واختلف أحدهم مع سائق من عصابات الهجرة غير الشرعية واحتدمت المشادة بينهما، ما أدى لمقتل السائق الليبى على أيدى المواطن المصرى، مشيرًا إلى أن الباقين قتلوا سائقين آخرين واستولوا على سيارات المهربين.

وكشفت مصادر ليبية، أن عناصر تابعة لعصابات الهجرة غير الشرعية قامت بملاحقة المواطنين المصريين وفتحوا عليهم وابلاً من الرصاص، ما أدى لمقتل 16 مواطنًا مصريًا فى طريق النهر جنوب مدينة بنى وليد، موضحًا أن جثث المواطنين المصريين تم نقلهم إلى مستشفى بنى وليد العام.

وأشارت المصادر إلى استغلال عصابات الهجرة غير الشرعية لحالة الفوضى الأمنية التى تعانى منها ليبيا، وتقوم بنقل العديد من الأفراد إلى المدن الليبية أو مساعدتها فى الهروب إلى الدول الأوروبية عبر البحر، وتنشط عصابات الهجرة غير الشرعية التى تحصل على 2000 دولار مقابل نقل الفرد إلى المدن الليبية المختلفة.

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