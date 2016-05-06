عشق جديد الماسكارا Mascara Supra Volume من كلارنس

هل تحبّين الحجم؟

ستعشقين الماسكارا الجديد Mascara Supra Volume: أهداب لم ترينها من قبل ولوقتٍ أطول*. تكون البشرة خالية من الشوائب والشفاه فائقة النعومة، ممّا يمنح تعبيراً كاملاً لنظرتك الكثيفة.

(جاهزة للإذهال؟)

مزيج من الشموع النباتيّة معزّز للحجم

في قلب التركيبة، يشكّل كلّ من شمع الكوبرنيكيّ وشمع زهرة العنبر غشاءً يغلّف الأهداب ويحدّدها فيجعلها مرنة بشكلٍ مثالي من أجل الحصول على حجم استثنائي فوري وطويل الأمد**.

لون 01 Intense black

تستكمل الفرشاة مفعول التركيبة المعزّز للحجم

مؤلّف من ألياف فائقة المرونة، يغلّف الأهداب بلطف وصولاً إلى درجة المثاليّة من خلال تطبيق لون كثيف وخالي من التكتّلات بشكلٍ متجانس. تتمّ تغطية كافة الأهداب بفضل رأسه المخروطي الذي ينزلق عند الزاويتَين الداخليّة والخارجية للعين.

تقوم الفرشاة بتغليف الأهداب بشكلٍ جيّد:

92،2%*

تضمن الفرشاة توزيعاً غنيّاً عند التطبيق لوضع أكبر كميّة ممكنة من الماسكارا:

85،6%*

لون واحد، عناصر لونيّة كثيفة

تقدّم تركيبته** المركزة بالعناصر اللونية الكربونية السوداء واللازوردية تأثيراً لونياً كثيفاً ومميّزاً. فتبدو الأهداب أكثر سماكة.

بعد التطبيق، تكون الأهداب شديدة السواد بشكلٍ واضح:

94،3%*

* اختبار رضى – 90 إمرأة

لون 01 Intense black

حجم أكثر كثافة بعد عدّة أيام

يزيد حجم الأهداب بنسبة:

17،6%*

بعد 4 أسابيع من الاستعمال.

فعالية موثوقة "لزيادة سماكة الأهداب"*

قامت مختبرات "كلارنس" Clarins Laboratories بتطوير مركّب جديد "معزز للحجم": مزيج لم يسبق له مثيل من المكوّنات الرئيسيّة التي تساعد على تسميك الأهداب. مع الاستعمال المتكرّر، يزيد حجم الأهداب. ويتمّ أيضاً تقوية الأهداب من خلال مفعول البانثينول المضمّن في التركيبة.

كوبرنيكيّ

Copernicia cerifera

إنّ الكوبرنيكيّ هو شمع مستخلص من بودرة موجودة في أوراق شجرة نخيل الشمع التي تنمو في شمال شرق البرازيل. يُستخلص عبر البودرة المأخوذة من الأوراق. يُستخدم شمع الكوبرنيكيّ في مستحضرات التجميل بسبب خصائصه الواقية، ممّا يؤدّي إلى أهداب ممتلئة أكثر. وتمنح بودرة الكوبرنيكيّ راحةً للجفنَين.

شمع زهرة العنبر

Acacia farnesiana

يعود أصل زهرة العنبر إلى المناطق الاستوائيّة في القارة الأمريكيّة وأصبحت تتواجد حاليّاً في كافة أنحاء العالم؛ إنها شجيرة كثيفة تتمتّع أزهارها التي تأتي باللون الأصفر البرتقالي والشكل الشرابي بعطر الميموزا قوي.

إنّ هذه الأزهار المرغوبة جداً في صناعة العطور الفاخرة تُستخدم أيضاً في صناعة مستحضرات التجميل بسبب الشمع المستخلص منها والمستخدم لخصائصه الحمائيّة والجذابة والمنعّمة.