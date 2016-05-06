المعارضة السورية تهدد بقصف قوات الحكومة بسبب تمرد سجناء

هددت جماعات معارضة مسلحة سورية اليوم الجمعة بقصف قوات الحكومة ما لم تلب دمشق مطالب سجناء متمردين فى سجن بغرب البلاد فى حين حذرت المعارضة الرئيسية من "مجزرة" قد ترتكبها القوات المحيطة بالسجن.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن السجناء فى السجن الرئيسى بمدينة حماة قاموا بأعمال شغب يوم الاثنين واحتجزوا عددا من الحراس احتجاجا على محاولة نقل بعض السجناء إلى سجن عسكرى قريب من دمشق بعد تأجيل محاكمات.

ويقول المرصد إن المحتجزين فى السجن بينهم سجناء سياسيون وإسلاميون. وقال اليوم الجمعة إن الاحتجاج مازال مستمرا وإن عشرات السجناء أطلق سراحهم بعد مفاوضات.

وأضاف المرصد ومقره بريطانيا أن قوات الحكومة حاصرت السجن وأن السجناء يخشون من اقتحام السجن بعد محاولة أولية فاشلة.

ونفت وزارة الداخلية السورية تقارير عن سجن حماة المركزى دون أن تذكر أى تفاصيل.

وقالت جماعات معارضة مسلحة ومن بينها حركة أحرار الشام فى بيان إنها ستقصف قواعد قوات الحكومة فى محافظة حماة إذا لم تلب الحكومة مطالب السجناء.

وقال المرصد إنهم يطالبون بمحاكمات عادلة وعدم نقلهم إلى سجن صيدنايا العسكرى شمالى دمشق. وقالت اللجنة العليا للمفاوضات التى تمثل المعارضة الرئيسية فى سوريا إنهم يطالبون بأوضاع أفضل فى السجن.

وحذرت الهيئة من "مجزرة" للقوات الحكومية التى قالت إنها تعد لاقتحام السجن. وقالت إنها تحمل المجتمع الدولى مسؤولية مثل هذا العمل.

وتقول جماعات حقوقية دولية إن آلافا فى سجون الحكومة السورية محتجزون بدون توجيه اتهامات وإن كثيرا منهم يتعرضون للتعذيب وهو الأمر الذى تنفيه السلطات.

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