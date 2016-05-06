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أخبار فلسطين اليوم.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يشن غارة على قطاع غزة

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أخبار فلسطين اليوم.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يشن غارة على قطاع غزة أخبار فلسطين اليوم.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يشن غارة على قطاع غزة
ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى أنه شن صباح الجمعة غارة جوية جديدة على موقع لحركة حماس؛ ردا على إطلاق قذائف هاون فلسطينية على جنود إسرائيليين يعملون على طول السياج الأمنى المحيط بقطاع غزة الذى يشهد توترا منذ الأربعاء.

وقال جيش الاحتلال فى بيان "ردا على الهجمات على القوات الإسرائيلية.. قصفت طائرة من سلاح الطيران الإسرائيلى بنية تحتية إرهابية لحماس فى جنوب قطاع غزة"، وهذه الغارة الإسرائيلية هى الرابعة منذ الأربعاء.

ومن أخبار فلسطين اليوم، أكد نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية الجمعة أن حماس لا تريد حربا جديدة، لكنها لن تسمح بتوغلات إسرائيلية داخل أراضى قطاع غزة.

وقال هنية فى خطبة الجمعة فى مسجد بدير البلح فى وسط قطاع غزة "نحن لا ندعو لحرب جديدة، لكننا لن نسمح إطلاقا بهذه التغولات والتوغلات وفرض الوقائع على أهلنا وغزتنا"، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلى يتوغل داخل أرض غزة مائة متر ومائة وخمسين مترا بحجة البحث عن أنفاق".

ومن أخبار فلسطين اليوم أيضا دعا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو المجلس الأمنى المصغر "الكابينت" للانعقاد فى جلسة عاجلة، اليوم الجمعة، لمناقشة مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة.

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