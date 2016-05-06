الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً ويحتمل تكون السحب الركامية شرقا بعد الظهر والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع السحب مثيرة للغبار والاتربة وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل بعض الضباب او الضباب الخفيف خاصة غرباً.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية غريية / 15 - 30 كم/ساعة بوجه عام تصل 36 كم / ساعة أحياناً.

البحر .. خفيف إلى متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى ثلاثة اقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الواحدة و43 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة السابعة و 12 دقيقة مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 43 27 75 15 .

> دبي 42 29 70 15 .

> الشارقة 42 24 75 15.

> عجمان 43 27 70 15.

> أم القيوين 42 25 75 15 .

> رأس الخيمة 43 23 65 15 .

> الفجيرة 35 27 90 20.

> العين 43 30 35 10 .

> ليوا 44 24 70 10 .

> الرويس 42 26 70 15 .

> السلع 41 27 80 20.

> دلما 37 27 75 25 .

> طنب الصغرى 37 27 80 30 .

> طنب الكبرى 37 27 80 30 .

> أبوموسى 38 28 75 25.

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