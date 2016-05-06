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دورتموند يعلن غياب جوندوجان عن يورو 2016 للإصابة

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دورتموند يعلن غياب جوندوجان عن يورو 2016 للإصابة دورتموند يعلن غياب جوندوجان عن يورو 2016 للإصابة

(إفي): أعلن نادي بروسيا دورتموند اليوم الجمعة أن لاعب الوسط إلكاي جوندوجان، أصيب بخلع في رضفة الركبة، لذا سيغيب عن منتخب ألمانيا خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016".

وأوضح النادي أن اللاعب أصيب يوم الثلاثاء الماضي خلال مران دورتموند، ولكن النادي الألماني لم يكشف عن طبيعة الإصابة سوى اليوم.

وكان جوندوجان- الذي يلعب أساسيا مع بروسيا دوتموند ومع منتخب المانشافت- قد غاب عن ألمانيا خلال بطولة كأس العالم 2014 بسبب إصابة في الظهر.

وأعرب المدير الفني لمنتخب ألمانيا، يواخيم لوف، عن أسفه لإصابة جوندوجان، مبينا أنه سيغيب عن أمم أوروبا بعد أن غاب عن مونديال 2014.

وأشاد المدرب بما قدمه جوندوجان مع فريقه الألماني، مبينا أنه كان في حالة جيدة ومتحمسا "كان له دورا كبيرا في خططنا".

وأضاف أن جميع أعضاء يتمنون شفاء جوندوجان وعودته للعب في أقرب وقت ممكن.

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