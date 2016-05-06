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بالصور.. احتراق سيارة ملاكى داخل مساكن كفر حجازى بالمحلة

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بالصور.. احتراق سيارة ملاكى داخل مساكن كفر حجازى بالمحلة بالصور.. احتراق سيارة ملاكى داخل مساكن كفر حجازى بالمحلة
شب منذ قليل، حريق فى سيارة ملاكى داخل مساكن " كفرحجازى" التابعة لشركة غزل المحلة بمدينة المحلة الكبرى نتيجة ماس كهربى مما تسبب فى اختراقها بالكامل، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران قبل أن تمتد للسيارات الموجودة.

كان اللواء نبيل عبد الفتاح السيد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بسيارة ملاكى داخل مساكن الشركة، وعلى الفور تم الدفع بالحماية المدنية وتمكنوا بمساعدة الأهالى من السيطرة على النيران، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

احتراق سيارة ملاكى (1)

احتراق سيارة ملاكى (2)

احتراق سيارة ملاكى (3)


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