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وفد البرلمانيات يعود من الأردن بعد مشاركته في «منتدى المرأة العالمي»

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وفد البرلمانيات يعود من الأردن بعد مشاركته في «منتدى المرأة العالمي» وفد البرلمانيات يعود من الأردن بعد مشاركته في «منتدى المرأة العالمي»

الدكتورة ماجدة نصر رئيسة الوفد

وصل وفد من عضوات مجلس النواب، اليوم الجمعة، إلى مطار القاهرة الدولي، بعد زيارة للمملكة الأردنية استغرقت ٤ أيام، شارك خلالها الوفد فى فعاليات منتدى المرأة العالمي للبرلمانيات العرب، تحت عنوان “النساء فى السياسة إلى الإمام بخطى حثيثة”.

وقالت النائبة هبة هجرس، عضو مجلس النواب المعينة، ووكيل لجنة ذوى الإعاقة، في كلمتها بالمنتدى العالمي للنساء، إن المرأة المصرية تشارك بقوة فى صناعة القرار السياسي، بدليل إرتفاع نسبة السيدات فى مجلس النواب إلى 15 %، وإن الدستور المصرى يدعم حق المرأة، والقيادة السياسية تؤمن بأهمية دورها، ويدعمها المجلس القومى للمرأة.

ورأس الوفد الدكتورة ماجدة نصر، وضم كلًا من آمال طرابية، وأمل زكريا، وسناء برغش، وهيام حلاوة، وسارة صالح.

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