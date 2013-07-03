مصادر: وصلة تأنيب لـ"أبوعميرة" بسبب تصريحه بوجود بيان مشترك بين الرئاسة والجيش الليلة

كتب : انتصار حسنى منذ 51 دقيقة

كشفت "الوطن" عن مكالمة هاتفية تلقاها شكري أبوعميرة، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، منذ حوالي 30 دقيقة من أحد القيادات بالشؤون المعنوية بالقوت المسلحة، يستفسر منه عما قام به من تصريحات بشأن تلقي التليفزيون المصري بيانا مشتركا بين الجيش والرئاسة سيذاع الليلة، حيث كشف مصدر داخل ماسبيرو أن أبوعميرة تعرض لوصلة تأنيب شديد من جانب القيادة المذكورة، وكان يقول له نصا "يا فندم أنا لم أصرح بهذا، يا فندم لم أقل إن الشؤون المعنوية أبلغتني بأخبار بخصوص بيان ثاني، يا فندم أنا أصدرت الآن بيان نفي لهذه الأخبار تماما، يا فندم أنا عملت مدخلة هاتفية في النشرة ونفيت كل هذا"، وأخذ يعدد في المكالمة أسماء قيادات المبنى الموجودين معه في مكتبة كشهود عليه أنه لم يصرح بمثل هذه الأخبار، كما أكد المصدر أنه بعد انتهاء المكالمة كان في حالة من الغضب والارتباك الشديد، كما أشار المصدر إلى أن أبوعميرة هو من قام بالفعل بالتصريح بوجود بيان لأحد الصحف المستقلة، وذلك حرصا على صورته بسبب البيان الأول الذي أُذيع بدون معرفته وتفاجأ به على الشاشة مثل وزير الإعلام بالضبط.