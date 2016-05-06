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إحالة طبيبة للنيابة لفضها الشمع الأحمر بمركز طبى مخالف بعد إغلاقه بالمنيا

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إحالة طبيبة للنيابة لفضها الشمع الأحمر بمركز طبى مخالف بعد إغلاقه بالمنيا إحالة طبيبة للنيابة لفضها الشمع الأحمر بمركز طبى مخالف بعد إغلاقه بالمنيا
حررت الإدارة العامة للعلاج الحر بإدارة سمالوط الصحية بمحافظة المنيا، محضرا ضد الطبية "س. د" بسبب فضها أختام منشأة طبية مخالفة، مع إعادة الغلق بالقوة الجبرية بعد فصل المرافق من كهرباء ومياه عن المنشأة.

وكان المركز صدر له قرار غلق لمدة شهر من تاريخ التنفيذ الذى تم بمعرفة إدارة سمالوط الصحية، ومجلس مدينة سمالوط، وشرطة المرافق، صباح الأربعاء 4 مايو الجارى، وفضت الطبيبة الشمع الأحمر والأختام بعد 3 ساعات فقط من التشميع وعاودت النشاط.

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