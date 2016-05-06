الأمم المتحدة: الغارات على مخيم للنازحين فى سوريا ترقى الى "جريمة حرب"

>اعتبر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين الجمعة ان الغارات على مخيم للنازحين فى شمال سوريا ترقى إلى "جريمة حرب" معبرا عن مخاوفه من "هجوم دموى" وشيك للنظام على سجن حماة.

وقال المفوض فى بيان أن "هذه المخيمات نصبت منذ عدة أسابيع ومن السهل رؤيتها من الجو، بالتالى من غير المرجح أن تكون هذه الهجمات الدامية عرضية من المرجح أكثر أنها متعمدة وترقى إلى جريمة حرب".

وأكد أن "تقارير أولية تشير إلى أن هذه الهجمات شنتها الحكومة السورية" لكن "هذه المعلومات لا يزال ينبغى التحقق منها"، من جهته نفى الجيش السورى الجمعة استهداف مخيم للنازحين فى محافظة إدلب قرب الحدود مع تركيا.

وبحسب الأمم المتحدة فان حوالى 30 مدنيا قتلوا بينهم اطفال فى هذا الهجوم وأصيب عشرات الاشخاص فيما دمرت عشرات المخيم.

وأضاف مفوض الأمم المتحدة "أن فريقى ومنظمات أخرى سيبذلون كل الجهود للتقصى والبحث عن أدلة حول ما يبدو أنه جريمة بشعة جدا ومدروسة ضد مجموعة ضعيفة من الأشخاص غالبيتهم اضطروا لمغادرة منازلهم فى حلب فى فبراير الماضى بسبب الهجمات الجوية المتواصلة".

>