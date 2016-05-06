دار "شانيل" ترحل بنا إلى كوبا!

مثل كل عام فإن دار "شانيل" Chanel تختار وجهات غريبة ومدن ساحرة من حول العالم لتقدم فيها مجموعاتها للكروز Cruise أو لما قبل الخريف Pre Fall. وهذا العام وقع اختيار الدار على مدينة "كوبا" في أمريكا اللاتينية لتقدم فيها مجموعتها الجاهزة للكروز Cruise لموسم ربيع وصيف 2017.

ولعل هذه المجموعة كانت من أجمل المجموعات التي قدمتها دار "شانيل" Chanel حيث بدت منوّعة، شبابية وصاخبة وفي الوقت ذاته حملت الكثير من رموز الدار الكلاسيكية العريقة.

وطبعاً كون مخيلة المدير الابداعي للدار "كارل لاغيرفيلد" Karl Lagerfeld لا تنضب من الأفكار فقد حملت هذه المجموعة الكثير من الأفكار المبتكرة وقد افتتحت المجموعة ببدلات رسمية باللونين الأسود والأبيض قدمها كلاً من عارضات الأزياء الاناث وعارضي الأزياء الشباب، وقد ذكرتنا كثيراً بالستايل الرسمي السائد في "كوبا". ومن ثم كان هنالك مجموعة من الفساتين الصيفية ذات التصاميم الأنثوية مع الأكمام المنفوخة أو المكشكشة والأقمشة المُرهفة، والأحزمة على الخصر. وبعد ذلك تنوعت التصاميم بين البدلات التي أعادتنا الى ثمانينيات القرن الماضي في "كوبا" مع الألوان الزاهية والياقات الكبيرة، وطبعاً لم تخلُ من الأقمشة والتصاميم التي حملت طابعاً عسكرياً. وأكثر ما لفتنا هو المزيج بين الأقمشة الفاخرة مثل التويد والشيفون، والحرير والتصاميم الراقية مع الأقمشة القطنية على القمصان والتي حملت رسومات وكتابات ملونة وبشكل خاص الاسم المُصغر لمؤسسة الدار "كوكو شانيل" Coco.

وفي نهاية المجموعة كان هنالك فساتين السهرة الملونة والقصيرة وقد ارتدتها العارضات مع أحزية صندل سوداء وجوارب باللون الأبيض.

مجموعة رائعة ونابضة بالحيوية وروح الشباب تلك التي قدمتها دار "شانيل" Chanel في كوبا لموسم كروزCruise لربيع وصيف 2017.