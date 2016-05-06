ميراندا كير تلهمك نصيحتين أساسيتين لإطلالة أنيقة

تتميز العارضة الأسترالية "ميراندا كير Miranda Kerr" بأنها واحدة من أجمل عارضات الأزياء في العالم وأكثرهن أناقة كذلك، فلا يهم إن كانت ميراندا في إحدى جلسات التصوير، أو تتنقل في شوارع المدينة لتقضي مهامها اليومية، حيث تنجح العارضة المتألقة في كل مرة بالظهور بإطلالة أنيقة وجذابة. ولتحصلي على إطلالة ميراندا كير المميزة اتبعي نصائح "سيدتي" التالية.

تنسيقات بسيطة

تحقق ميراندا كير في كل إطلالة لها ما يمكن أن نصفه بالسهل الممتنع حيث نجدها تتألق ببساطة وجاذبية، فترتدي الجينز مع البلايزر الرسمي لتحصل على لوك عصري ناعم، وتختار الفساتين الصيفية لتظهر بإطلالة صيفية و"منعشة"، ولعل بساطة إطلالاتها هو ما يجعلنا نعجب بها، ونبحث عمّا ترتديه باستمرار.

لا تستهيني بالقطع الأساسية مثل الجينز الأزرق والقميص الأبيض، واعتمدي البساطة في إطلالاتك اليومية لتحصلي على أناقة غير متكلفة بأسلوب ميراندا كير.

الأحذية الجذابة

إن ألقيت نظرة على إطلالات ميراندا كير في الصور أعلاه، فستجدين أن الأحذية تلعب دوراً أساسياً في تنسيق كل إطلالة منها، إذ تحرص ميراندا على اختيار الأحذية العصرية التي تلفت الأنظار سواء بتصميمها المميز، أو ألوانها الصيفية المشرقة، فقد شاهدناها ترتدي الحذاء المميز بطبعة جلد النمر مع الفساتين المورَّدة، والحذاء الأحمر مع الإطلالة اليومية بالجينز.

كوني جريئة في اختيار الحذاء المناسب لإطلالتك ولا تتبعي ما هو متوقع، شاهدي إطلالات ميراندا كير لتستوحي منها تنسيقات صيفية ناعمة.