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عصير "الثوم والعسل" يعزز المناعة ويحد اضطرابات الشرايين

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عصير "الثوم والعسل" يعزز المناعة ويحد اضطرابات الشرايين عصير "الثوم والعسل" يعزز المناعة ويحد اضطرابات الشرايين
يعانى البعض من مشاكل فى جهاز المناعة أو الجهاز الهضمى، ومن الممكن التغلب على هذه المشكلة من خلال خليط الثوم والعسل.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، فإن تناول وصفة طبيعية من الثوم والعسل لمدة 7 أيام بشكل يومى، يساعد فى الحفاظ على نمط حياة صحى وتقوية نظام المناعة.

وقدم التقرير طريقة إعداد وصفة طبيعية من الثوم وعسل النحل، وذلك من خلال طحن بضع قطع من فصوص الثوم الطازجة فى الخلاط حتى تصبح عجينة، ثم يتم مزج معجون الثوم مع 2 ملعقة كبيرة من العسل وتناولها على الريق يوميا لمدة 7 أيام، والفوائد الصحية الفعالة تشمل الآتى:

1- تعزيز المناعة: تناول الثوم والعسل يعمل على تقوية المناعة إلى حد كبير وتحسين قدرة الجسم على محاربة الأمراض.

2- يحد من اضطرابات الشريان التاجى: حيث إن الخليط من الثوم والعسل يزيلان طبقة المتراكمة فى الشرايين، مما يتيح تدفق الدم بشكل أفضل إلى القلب، فتقل فرصة الإصابة باضطرابات الشرايين التاجية.

3- مسكن للالتهابات الحلق: مزيج من الثوم والعسل لديه القدرة على تهدئة التهابات الحلق، كما أنه يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات تساعد فى الحد من تهيج وتورم الحلق.

4- يقلل من الإسهال: الخليط قوى للحد من الإسهال واضطرابات الهضم، ويقلل من الالتهابات الموجودة فى القولون بسبب طبيعته المضادة للبكتيريا.

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مصر 365

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