تقارير - نافاس وجاريث بيل مصابان.. وكاسيا قد يحرس مرمى مدريد أمام فالنسيا

(إفي): قد يدفع المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان بحارس المرمى كيكو كاسيا أساسيا في تشكيلة مباراة الفريق أمام فالنسيا بعد غد الأحد ضمن منافسات الجولة الـ37 من الليجا، عقب إصابة الكوستاريكي كيلور نافاس بالتواء في الكاحل، وفقا لما ذكرته صحيفة (آس) الإسبانية.

وكان نافاس قد أصيب أثناء مباراة الإياب في نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي الأربعاء الماضي، والتي انتهت بفوز الميرينجي بهدف دون رد.

وصرح حارس المرمى الكوستاريكي عقب تأهل فريقه للمباراة النهائية للتشامبيونز ليج المقرر إقامتها بمدينة ميلانو الإيطالية في 28 مايو/آيار الجاري "لقد التوت قدمي، لكن أعتقد أن هناك وقتا للتعافي. لا تزال أمامنا أيام كافية قبل الذهاب لميلانو" لخوض النهائي.

ولم يشارك كيكو كاسيا أساسيا مع فريقه منذ التاسع من أبريل/نيسان الماضي حين فاز الريال بأربعة أهداف نظيفة على إيبار في سانتياجو برنابيو.

ومن المرتقب أن يدفع زيدان بالبرازيلي كاسيميرو أساسيا في مباراة الأحد القادم أيضا عقب تعافيه من آلام في الورك حرمته من المشاركة في لقاء المان سيتي الأربعاء.

أما المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، فستكون مشاركته في لقاء فالنسيا أكثر تعقيدا، حيث لا يزال يتعافى من إصابته في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، وسط توقعات بأنه سيتمكن من اللحاق بمباراة ديبورتيفو لاكورونيا في أخر جولات الدوري الإسباني.

أما جاريث بيل، فقد يغيب هو الأخر عن مواجهة فالنسيا الأحد القادم بالجولة قبل الأخيرة من الليجا الإسبانية، لمعاناته من التواء بسيط في الركبة اليمنى.

وكشفت صحيفة (آس) الرياضية عبر موقعها الإلكتروني اليوم أن بيل كان قد أنهى لقاء العودة بالدور قبل النهائي لبطولة دوري الأبطال الأوروبي أمام مانشستر سيتي أول أمس الأربعاء بآلام في ركبته.

وخضع الجناح الويلزي، الذي قاد الملكي لنهائي التشامبيونز ليج بهدفه في مرمى السيتيزنس، والذي حافظ على صراع الملكي على لقب الليجا بفضل تألقه في آخر مباراتين غاب عنهما البرتغالي كريستيانو رونالدو، لفحوصات طبية صباح اليوم استبعدت فداحة الإصابة.

ورغم عدم إعلان الريال عن الفترة التي سيغيبها الويلزي، إلا أنه من المتوقع أن تتراوح بين أربعة وخمسة أيام، لذا فقد فضّل الجهاز الطبي للنادي إراحته المباراة القادمة على ملعب سانتياجو برنابيو، لإعداد بيل بأفضل شكل لخوض المباراة الأخيرة بالليجا ونهائي دوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد في الـ28 من الشهر الجاري.

ومن ناحيته، أنهى البرتغالي كريستيانو رونالدو إياب نصف نهائي التشامبيونز ليج مرهقا، لكنه تعافى من الإصابة العضلية التي منعته من المشاركة في مباراة الذهاب، وبالتالي لن يكون هناك سببا يعوق الدفع به في لقاء الليجا القادم.