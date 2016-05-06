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جابي: بايرن ميونيخ كان خصمنا الأصعب

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جابي: بايرن ميونيخ كان خصمنا الأصعب جابي: بايرن ميونيخ كان خصمنا الأصعب

(إفي): اعترف قائد فريق أتلتيكو مدريد لكرة القدم، جابي فرنانديز، أن بايرن ميونيخ الألماني الذي أقصاه "الروخيبلانكوس" في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كان "المنافس الأصعب"، معتبرا أن لقاء الإياب أمام الفريق البافاري كان "الأكثر صعوبة" في هذه النسخة من البطولة.

وعلى الرغم من ذلك، أكد قائد الأتلتي من خلال تسجيل مصور دعائي "لحسن الحظ، كان الأمر يتسحق العناء وبلغنا النهائي"، في إشارة لتأهل الفريق لنهائي التشامبيونز ليج عقب الفوز على بايرن بهدف دون رد ذهابا، والهزيمة على أرض الخصم (2-1) إيابا.

وقال جابي إن القدر منح فريقه "فرصة جيدة"، يجب أن "يغتنمها"، مضيفا "لقد جاءت اللحظة ليصنع هذا النادي تاريخا، نستطيع أن نكون أول فريق في تاريخ النادي يرفع كأس دوري الأبطال الأوروبي".

وعلى المستوى الشخصي، وصف لاعب الوسط الإسباني مسيرته مع الأتلتي بأنها "تاريخا رائعا"، مشيرا إلى أنه يرغب في إنهائها "بشكل جيد".

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