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رسميا.. أرتيتا يرحل عن أرسنال نهاية الموسم

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رسميا.. أرتيتا يرحل عن أرسنال نهاية الموسم رسميا.. أرتيتا يرحل عن أرسنال نهاية الموسم

(إفي): أكد الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال اليوم الجمعة رحيل لاعب الوسط ميكل أرتيتا بنهاية الموسم، مشيرا إلى أن اللاعب الإسباني قد يتولى منصب مساعد مواطنه بيب جواديولا في تدريب مانشستر سيتي.

وأعرب فينجر خلال مؤتمر صحفي عن شكره لـ"القائد" أرتيتا لما قدمه للفريق خلال السنوات الأخيرة.

وقال "صحيح أن عقده هنا ينتهي مع نهاية الموسم. إنها فرصة جيدة لشكره على إسهاماته ليس فقط كلاعب وإنما كقائد أيضا".

وأضاف "أعتقد ان بإمكانه اللعب. خلال الأشهر الأخيرة استعاد لياقته البدنية إلى حد كبير ويمر الآن بلحظة يمكنه فيها الاستمرار في اللعب. أنا واثق من أنه لا يزال لاعب كبير ويستطيع أن يقدم اداء جيدا أينما ذهب".

وكان أرتيتا (34 عاما) والذي لم يخض أي مباراة رسمية منذ 30 يناير الماضي عندما فاز "المدفعجية" على بيرنلي في كأس إنجلترا، قد انضم لأرسنال في أغسطس2011 قادما من إيفرتون مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.

وخلال مواسمه الخمسة مع "المدفعجية" شارك أرتيتا في 148 مباراة سجل خلالها هدفين فقط، وخلال هذا الموسم لم يشارك سوى في 11 مباراة، اثنتان منها كأساسي.

وتوقعت وسائل الإعلام البريطانية خلال الأشهر الخمسة الأخيرة أن أرتيتا سيتولى منصب مساعد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي اعتبارا من الموسم المقبل.

ويعد أرتيتا صديقا لجوادريولا ولمعده البدني لورينزو بوينافينتورا وبحسب العديد من وسائل الإعلام، زار اللاعب الإسباني المدينة الرياضية لبايرن ميونخ في شهر فبراير/شباط الماضي وتحدث مع المدرب الكتالوني.

وفي هذا الصدد، قال فينجر "لقد سمعت عن هذه الاحتمالية (مانشستر سيتي) لا أعرف الطريق الذي سيسير فيه الآن. هو يمكنه أن يرد أفضل مني. بالتأكد له الحرية في أن يفعل ما يريد".

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